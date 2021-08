Tres años sin justicia para víctimas embestidas por tráiler en Santa Fe

A casi tres años del percance que cobró la vida de 12 personas y que dejó más de 40 lesionados en la autopista México-Toluca a la altura de Sante Fe, la empresa transportista EASO a dejado al desamparo a los familiares de 8 víctimas mortales y de decenas de lesionados.

La conductora de la unidad, Ana ‘N’, continúa presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla en espera de recibir sentencia por la tragedia que tuvo lugar 7 de noviembre de 2018 cuando el trailer que tripulaba embistió a una fila de autos que circulaban por ese punto.

Violeta, mamá de Dafne quien aún sufre secuelas graves por dicho percance señaló que la justicia no se ha hecho patente en el caso de su hija y tampoco en otras familias que al igual que ella demandan que el juicio concluya lo antes posible.

“Si ellos mismos tienen el criterio claro que si podrían (dictar sentencia) pero sino va a continuar el proceso y hasta cuando no sabemos, lo que queremos es darle punto final a esto, que le dicten sentencia y que reparen el daño cuando antes”, puntualizó.

Recordó que en el caso de su hija los gastos han sido millonarios ya que Dafne tiene secuelas neurológicas en cadera y piernas así como en una extremidad superior.

Esto ha implicado visitas frecuentes con especialistas quienes han practicado diversas cirugías a las joven de 26 años de edad.

Recordó que aún recibiendo sentencia la responsable y cubriendo la indemnización por los daños ocasionados la vida de su hija no volverá a ser igual.

Dijo que todas las evidencias están sobre la mesa, por lo que consideró que la justicia ha sido tardará e inexistente hasta hoy.

“Están todas las evidencias, es lo que yo no entiendo de la justicia y la ley están los videos esta todo, que hija a exceso de velocidad a 176 kilómetros por hora con una carga de 200 toneladas de jabón y no hubo falla mecánica, fue negligencia de ella que se distrajo con el celular y no supo medir las consecuencias de estamparse con todos los autos que estaban estacionados y lo pueden ver en los videos que existen en esa fecha”, precisó.