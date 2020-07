Trasladan al Z-40 al Cefereso de Michoacán

Escucha la nota:



Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, identificado como líder del grupo criminal de Los Zetas, fue trasladado del penal de Puente Grande, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 de Michoacán.

Las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número dos Occidente informaron al juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, que el traslado del Z-40 se realizó el pasado 30 de junio en cumplimiento al oficio SSPC/PRS/8145/2020.

Ante ello, el impartidor de justicia ordenó notificar a las autoridades del Cefereso de Michoacán que el pasado 30 de junio le concedió a Treviño Morales la suspensión de plano contra actos de tortura, tratos crueles y desaparición forzada para someterlo a una ejecución extrajudicial.

Asimismo, solicitó el apoyo del juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan para que instruya al actuario acudir al Cefereso de Michoacán para que Treviño Morales manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que promovió el pasado 30 de junio, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.