‘Tontos’, sicarios que atentaron contra Harfuch, asegura el niño ‘Mateo’

Escucha la nota:



“Los sicarios son tontos” y las armas de fuego deben estar en manos sólo de marinos y militares, no con los delincuentes que atentaron contra el Jefe de la Policía, Omar García Harfuch, sentenció el niño Mateo quien la víspera llevó un obsequio al funcionario al hospital donde se recupera de las lesiones que sufrió.

El menor de 8 años de edad quien próximamente cursará el tercero de primaria, expuso que funcionarios que atacan a la delincuencia deben ser reconocidos y externó su preocupación por las lesiones que sufrió durante el atentado perpetrado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación en las Lomas de Chapultepec.

*Información relacionada: Niño de 8 años visita en el hospital a García Harfuch y le entrega obsequios (VIDEO)

Al referirse a las armas utilizadas para atentar contra la vida del jefe de la policía capitalina, el pequeño Mateo aseguró que esas armas son muy poderosas ya que atravesaron el blindaje de la camioneta que transportaban al mando policial.

“Tontos, no me gusta lo que le hicieron al Secretario, no le gusta que se lo hagan a nadie en nuestros país…las armas de fuego deben ser de la Marina y los rateros que hicieron eso las sacaron de la Marina y la calibre 50 y las balas que pasan el blindaje son malas por que son para matar gente y para agarrar dinero o robar autos”.

Mateo dijo que se enteró por las noticias de la agresión que cometió en CJNG contra Harfuch y detalló incluso con horarios el paso a paso que siguieron los sicarios para cometer dicho atentado.

“A las 6 de la mañana, dijeron que hubo un ataque y los de la gasolinera lo vieron y lo grabaron entonces se hincaron para no sufrí daños y una muchacha que iba a su trabajo se tipo con una bala de fuego que le tocó en la cabeza y murió, hubo tres muertos dos de ellos escoltas y una muchacha”, platicó.

En entrevista, el infante, dijo que el dibujo que entregó al Secretario de Seguridad lo hizo con cariño en la cual expresó su tristeza por lo sucedido.

Este jueves, Mateo esperó la llamada del Secretario de Seguridad para conocer su estado de salud y aprovechó para reiterarle su solidaridad y recordarle su petición de conocerlo personalmente.

Mientras, el niño de 8 seguirá acompañando a su mamá a vender dulces y gelatinas en mercados y espacios públicos, como única forma de ganarse la vida.

Agregó que los videojuegos violentos deben ser prohibidos a la niñez y juventud, ya que genera perfiles violentos que poco ofrecen a la sociedad.

@amarilloalarcon