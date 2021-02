Tiene evidencia FGJ-CDMX de desvío de más de mil 500 mdp del erario

La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) construyó la ruta del desvío de más de mil 500 millones de pesos de la hacienda pública de la capital, en los que figuran como principales sospechosos autoridades de todos los niveles y legisladores en la anterior administración de Miguel Ángel Mancera.

Así lo explicó Ernestina Godoy, titular de la institución, en una reunión virtual que sostuvo con diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, a quienes informó que se han judicializado 23 carpetas de investigación contra 35 ex funcionarios públicos del sexenio anterior.

*Información relacionada:

“Hemos reconstruido mapas completos de operaciones financieras y administrativas públicas y privadas de varios ex secretarios, sub secretarios, directores generales, ex legisladores, ex jefes delegacionales que develan la implantación y operación de una maquinaria para el desvío sistemático de miles de millones de recursos de la hacienda pública de la Ciudad de México.

“Al más alto nivel y con participación directa de altos funcionarios, se instauró un sistema minuciosamente planeado para extraer grandes cantidades de recursos públicos”, precisó la Fiscal.

La funcionaria explicó que el quebranto a las finanzas de la ciudad se estima en mil 588 millones de pesos, con la posible participación de 35 ex servidores públicos, de los cuales 12 han sido llevados ante jueces del Tribunal Superior de Justicia, para que respondan por los delitos que se les imputan.

Godoy Ramos dejó claro que existen evidencias suficientes a las afirmaciones que se han presentado ante los tribunales, pues el objetivo es llevar ante la justicia a los implicados y recuperar el patrimonio de la ciudadanía.

En ese sentido, advirtió que se está frente al hecho de corrupción más grande que se haya tenido en la historia de la Ciudad de México, cuyos avances de la investigación se darán a conocer paulatinamente conforme la ley lo permita, puesto que es un tema de interés público.

Agregó que uno de los principales logros de la institución, es la disminución de 32.7% de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, de 2018 a la fecha.

Aunque reconoció que el único ilícito que no observó baja en la incidencia es el de violación, que de 2018 a 2020 observó un incremento del .02%.

Es decir, en 2018 se registraron mil 397 denuncias, lo que equivale a 3.7% del total de indagatorias iniciadas ese año, mientras que en 2020 se recibieron mil 505 , lo que equivale al 3.9%.

@amarilloalarcon