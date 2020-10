Tiburones Rojos debe pagar 47.1 mdp al SAT

Escucha la nota:



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la cual le impuso a la empresa Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, propietaria del equipo de futbol Tiburones Rojos, el pago de un crédito fiscal por 47 millones 157 mil 190 pesos, por concepto de IVA, retenciones de Impuestos Sobre la Renta, recargos y multas del ejercicio fiscal del año 2014.

Por nueve votos a favor y uno contra, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Julián Olivas Ugalde, quien propuso declarar infundados los argumentos de la compañía, cuyo presidente es Fidel Kuri Grajales, a quien se le señala de haber recibido millones de pesos del gobierno de Javier Duarte, a través de empresas “fantasma”, recursos que en parte se destinaron a pago de nómina de jugadores.

“La actora señala también que la autoridad fiscalizadora consideró que el contrato de monto sin intereses que celebró con grupo Interprise S.A. de C.V por la cantidad de 3 millones 812 mil 500 pesos, así como el diverso de cuenta corriente equivalente a 7 millones de pesos celebrado con una persona física, no aclaran los depósitos clasificados como prestamos recibidos por 3 millones 846 mil 500 pesos”.

Sobre este punto, Olivas Ugalde precisó que dichos documentos notariales no se consideran como pruebas para acreditar que los depósitos provienen de créditos, ya que no prueban el origen del depósito, además de que no se identifica cada operación o actividad como sucede con las pólizas.

Asimismo, los magistrados desestimaron el argumento de la empresa en el sentido de que es infundada la determinación del IVA por 2 millones 658 mil 774 pesos, ya que no reunía los requisitos de deducibilidad.

“Esto resulta infundado, ya que la autoridad valoró las pruebas y únicamente reconoció 17 millones 836 mil 681 pesos, la diferencia no se había pagado con cheque nominativo o con transferencia o a través de tarjeta, ya que era por montos superiores a 2 mil pesos”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, entre los años 2015 y 2016, Promotora Deportiva del Valle de Orizaba recibió por lo menos 66 millones 139 mil 750 pesos del erario local.