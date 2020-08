TFJA remueve agentes de la PFM por caso Iguala

La Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien propuso declarar infundados los argumentos de los ex servidores públicos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la remoción de los ex agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo y Enrique Ramírez Hernández, por las omisiones e irregularidades en las que incurrieron durante su participación en el caso Iguala.

Por unanimidad, la Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien propuso declarar infundados los argumentos de los ex servidores públicos, toda vez que está acreditado que su investigación fue incompleta y no fue diligente, además de que no prestaron ayuda a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Los actores debieron acreditar que, contrario a lo señalado, en la resolución impugnada, su informe no adolecía de lo señalado por la autoridad demandada, sino que había sido suficiente la información en él contenida; sin embargo, fueron omisos en controvertir las razones por las cuales la autoridad consideró que el informe estaba incompleto, con lo cual quedó acreditado que la investigación que realizaron no fue diligente, dado que los actores no pusieron interés, ni esmero, mucho menos fueron eficaces en el cumplimiento de su obligación de investigar delitos, particularmente corroborar sí los estudiantes normalistas realmente se habían enfrentado a balazos con elementos de la policía municipal de Iguala como lo informó la llamada del C4”.

Asimismo, Jiménez Illescas aseveró que los ex agentes fueron omisos al no practicar las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“En su investigación se concluye que fue incompleta porque tenían que practicar diligencias que permitieran el esclarecimiento del delito y la identidad de los probables responsables; además, debieron solicitar al Ministerio Público que requiriera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de investigación, debieron hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares mediante inspecciones, fotografías, video filmaciones y demás operaciones que requirieran investigación y debieron identificar que personas fueron testigos inmediatamente que tuvieron conocimiento de la existencia del delito”.

Tras los hechos, los ex policías ministeriales rindieron un informe el 27 de septiembre de 2014, en el que señalaron que acudieron a diversos puntos de la ciudad de Iguala, realizaron entrevistas a vecinos del lugar, además de que observaron tres autobuses con las llantas ponchadas y a varios jóvenes cerca de ellos.

No obstante, refirieron que se mantuvieron lejos de ellos para evitar confrontaciones y destacaron que corroboraron que el 26 de septiembre se realizaron desmanes por supuestos estudiantes en distintos puntos de la ciudad, siendo todo lo que lograron indagar.