TFJA atendió juicios que implicaron recursos por 835 mil mdp

Al rendir su primer informe de labores, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Rafael Anzures Uribe, comentó que el valor de los juicios que ingresaron a ese órgano jurisdiccional en el último año, fue de 835 mil millones de pesos, cerca del 50 por ciento de esos recursos se reintegran a la tesorería de la federación.

Ante los integrantes de la Sala Superior, Anzures Uribe destacó que esta cifra es una muestra de la dimensión e importancia que tiene encomendada el órgano jurisdiccional.

“Al 31 de octubre pasado, el interés económico controvertido en todos los asuntos tramitados en el tribunal que son cuantificables, asciende a más de 835 mil millones de pesos, lo que equivale al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto alcanzado para el año 2020. Esta cifra constituye una muestra de la dimensión e importancia de la función constitucional que nos está encomendada a este tribunal”.

Asimismo, el magistrado aseveró que a pesar de los errores que cometió, se obtuvieron buenos resultados.

“Como pueden constatarlo, se rinden buenas cuentas de trabajo en este tribunal, al Estado y a la sociedad a la que vivimos. No hemos escatimado esfuerzos para lograrlo, eso es y seguirá siendo nuestro compromiso institucional. No quiero omitir que ante la problemática que se ha presentado este año, he cometido errores, pero también hemos tenido aprendizajes del manejo de esta situación, esperando poder corregirlos pronto”.

Rafael Anzures mencionó que en el mes de julio se emitieron lineamientos de operación de la Oficialía de Partes en Línea, que recibió, vía internet, 5 mil 961 demandas y 23 mil 218 promociones.

Desde el mes de abril se establecieron guardias temporales en las salas regionales para recibir demandas urgentes por la vía tradicional, con lo que se logró concluir juicios en vía ordinaria en un promedio de 120 días hábiles y en 90 días hábiles los casos por vía sumaria.