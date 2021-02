TFJA anula reparto de utilidades en Volkswagen

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el reparto de utilidades por 413 millones de pesos en la empresa Volkswagen de México, debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) excedió el plazo para emitir la resolución respectiva.

Por ocho votos contra tres, la Sala Superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Víctor Orduña, quien propuso declarar la nulidad de la resolución del SAT, notificada en mayo de 2018, por exceder el plazo de seis meses previsto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación.

"Del 24 de abril de 2018 a 25 de mayo de 2018 transcurrió un mes con un día, los cuales, sumados a los cinco meses con 10 días que ya habían transcurrido, del 24 de mayo al 3 de noviembre de 2016, dan un total de seis meses con 11 días, esto es, la autoridad se excedió en el término de seis meses que establece el artículo 50 del Código Fiscal para emitir y notificar la resolución liquidatoria, por lo que la misma resulta ilegal y se procede a declarar la nulidad de la resolución impugnada".

Información relacionada: TEPJF ratifica convenio de coalición electoral de Morena, PT y el PVEM

Al hablar en contra del proyecto, los magistrados de la minoría, entre ellos Alfredo Salgado, argumentaron que, por fallas durante el trámite del juicio de nulidad, el litigio ante el TFJA debía reponerse y agregaron que no estaba probada la caducidad de las facultades del SAT.

"En la demanda del actor y de sus probanzas no se acredita que con la firma del acuerdo conclusivo, la autoridad se tenga por notificada de sus conclusión y por tanto, no se cumple con la disposición que prevé cuándo se levanta la suspensión para efecto de la aplicación del procedimiento, en razón de ello, no se acredita la caducidad, en ese sentido, no concluyó con el fondo de cómo se resolvió el presente asunto".

En su resolución, el SAT estableció que, en el ejercicio de 2013, Volkswagen tuvo una utilidad gravable para fines de reparto de 4 mil 137 millones de pesos para los cerca de 14 mil empleados, a quienes tenía que entregar el 10 por ciento de dicho monto, equivalente a 30 mil pesos por empleado.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México fue el que pidió al SAT ejercer sus facultades de comprobación, pues no estuvo de acuerdo con la forma en que la empresa calculó originalmente el reparto.