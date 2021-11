TEPJF revoca la convocatoria exclusiva para mujeres a la presidencia municipal de Tlaquepaque

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución de la Sala Regional Guadalajara con la que había confirmado la convocatoria del Congreso de Jalisco para postular únicamente a mujeres en la elección extraordinaria de la presidencia municipal de Tlaquepaque.

En su proyecto, la magistrada Mónica Soto Fregoso proponía confirmar la medida, toda vez que el Congreso local sí está facultado para establecer una acción afirmativa en la convocatoria para las elecciones extraordinarias, pues la paridad es un principio constitucional que debe ser observado por todas las autoridades.

“La acción afirmativa, precisamente, se justifica plenamente para que esta elección que había ganado una mujer y que, por cierto, fue anulada cuando no fue por culpa de acciones directamente de la persona que había sido electa, fue anulada por cuestiones externas que no fueron directamente emitidas ni provocadas por la que había sido generada; pues me parece que hoy más que nunca se puede justificar y se debe justificar una acción afirmativa para que compita cualquier mujer, no tiene que ser la misma”.