TEPJF: Porfirio Muñoz no cumplió proceso para ser postulado como candidato a diputado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la que no incluyó a Porfirio Muñoz Ledo en la lista de candidatos a la reelección de diputados plurinominales

Por unanimidad y sin discusión, la Sala Superior del órgano jurisdiccional consideró infundados e inoperantes los agravios de Muñoz Ledo, quien argumentó que la Comisión incurrió en una omisión procesal, además de que incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y en su estatuto interno; incluso, enfatizó que realizó su registro en tiempo y forma.

No obstante, al dar lectura a la resolución del magistrado Indalfer Infante; el secretario general de acuerdos, Carlos Vargas Baca, destacó que las pruebas aportadas por el legislador federal no lograron comprobar sus dichos.

“De las pruebas aportadas por el accionante, ante la responsable, no se evidencia que haya participado en procedimiento de selección de candidaturas, por el contrario, se evidencia que solicitó ser considerado en un momento posterior a que se presentó la lista correspondiente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En ese entendido, al no quedar demostrado que el actor hubiera participado en el procedimiento para seleccionar las candidaturas de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, lo procedente es confirmar la resolución impugnada, al estar debidamente fundada y motivada, así como al haberse cumplido los principios de congruencia y exhaustividad”.

El 29 de marzo de 2021, Porfirio Muñoz Ledo presentó escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones para ser considerado para su reelección; sin embargo, no resultó seleccionado. En esa ocasión impugnó y la Sala Superior, en el mes de mayo, ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad decidir si tenía o no derecho a ser considerado al cargo que aspiraba, la cual confirmó la negativa, ya que aun cuando Muñoz Ledo presentó su intención de ser considerado para ser reelecto, no hizo el registro de acuerdo con la convocatoria interna del partido.