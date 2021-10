Sólo Marin Sasaki y Rafael Guerra librarán batalla en la elección por el Poder Judicial CDMX

La batalla por la máxima investidura en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) sólo quedó en las figuras del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) Rafael Guerra Álvarez y la magistrada Celia Marín Sasaki, integrante de la Quinta Sala Penal.

Sólo ellos atendieron la convocatoria para la elección del nuevo titular del PJCDMX, la cual se llevará a cabo en sesión solemne del Pleno de Magistrados y Magistradas este miércoles 27 de octubre.

El magistrado penalista Rafael Guerra Alvarez, representa la continuidad y el impulso a la innovación tecnológica, así como a la humanización del servicio judicial, la transición y cambio sin violencia y la lucha contra la discriminación.

Su principal opositora, Celia Marin Sasaki, intentó frenar a Guerra a través de un juicio de amparo para impugnar algunos transitorios de la Constitución Política de la CDMX y de la Ley Orgánica del PJCDMX, mismos que le dan la posibilidad de emprender una posible reelección para un segundo periodo.

Marín sostuvo recientemente que “es una mujer de hechos y no de palabras”, y aseguró que con dicho amparo “combato la indiferencia que demuestran algunas de nuestras autoridades de no respetar nuestra Constitución de la ciudad de México, negociando, modificando y aplicando leyes para lograr objetivos personales y no para el beneficio de la sociedad.

El amparo no tuvo el efecto deseado y fue desechado por un juez Federal por notoriamente infundado y eso la llevó a enfrentar en las urnas del PJ, a Guerra Álvarez quien ha sido distinguido por la jefa de gobierno Claudia Sheimbaum y todo el aparato político de la 4T en CDMX.

