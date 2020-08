Socio de La Cruz Azul busca amparo contra orden de presentación

Escucha la nota:



Ramsés Dolores Anguiano, socio de la cooperativa de La Cruz Azul, promovió el pasado 11 de agosto de este año, un juicio de amparo en contra de la orden de presentación o comparecencia.

No obstante, el juez Julio Veredín Sena, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, aún no lo admite a trámite, ya que dio un plazo de cinco días al quejoso para que precise su demanda y aclare qué autoridades señala como responsables.

*Información relacionada: Cruz Azul vence 3-2 a Juárez con doblete del ‘Cabecita’

“Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento a las prevenciones contenidas en los numerales del uno al siete, se dejarán de tener como autoridades responsables las allí indicadas y de no desahogar las prevenciones contenidas en los numerales del ocho al once, se tendrá por no presentada la demanda de amparo”, señala el acuerdo publicado este lunes.

Cabe recordar que en el mes de junio, el Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa le negó la suspensión provisional a Dolores Anguiano, quien impugnó el bloqueo de 16 cuentas distribuidas en seis bancos y que presuntamente pertenecen a la asociación.

En su momento, Ramsés Dolores, junto con los demás socios de la cooperativa, impugnaron el congelamiento e inmovilización de dichas cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo; sin embargo, ninguno logró acreditar que son titulares de las cuentas.