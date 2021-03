Sin orden de aprehensión aún contra policía que causó muerte a mujer

Escucha la nota:



A cuatro días de la muerte de la policía Nancy Jaquelín Peralta Romero y 13 después de que presuntamente su pareja sentimental la aventó de un cuarto nivel de un edificio en la colonia Anáhuac, el Juez de Control aún no libra de aprehensión en su contra.

No obstante, la Policía de Investigación a cargo de Francisco Almazán Barocio, amplió la búsqueda de Gustavo Antonio “N”, a quien también le instruyó un proceso para su destitución de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Patricia Romero, tía de Nancy Jaquelín, consideró que las autoridades han dejado pasar los días sin resultados favorables.

“El implicado no ha sido localizado ni detenido, las autoridades no han tomado ninguna medida en este sentido, hasta el día viernes 12 marzo, día en qué sobrina murió, este señor estuvo en la casa de su mamá…La policía no encuentra datos, no lo puede ubicar, yo les proporcione una copia de su credencial de elector…tengo hasta la fachada de su casa pero el ya se fue de ahí el 12 de marzo, justo el día que mi sobrina falleció”, puntualizó.

La muerte de la licenciada y maestra Nancy Jaquelín es investigada con protocolo de feminicidio y el expediente ya obra en la Fiscalía Especializada en feminicidio y no en la de Miguel Hidalgo, donde se aperturó de origen.

La familia de la víctima puntualizó que necesitan todo el apoyo institucional de la FGJ para evitar que el caso de la oficial no quede en la impunidad.

“Qué le pedimos a Ernestina Godoy, pues que nos apoye que la Fiscalía haga su trabajo que haga su trabajo en este feminicidio…Yo no pido un trato especial porque haya pertenecido a la corporación. Lo que si pido es es que la apoyen a ella y a nosotros porque es un peligro que este señor ande en la calle”, afirmó.

Para evitar que salga del país, la FGJ recurrió a la alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y a las fiscalías de todo el país, como parte de la ampliación de su búsqueda y localización.

