Sin evidencias de que Cienfuegos encubriera o protegiera al cártel del H2: FGR

Escucha la nota:



Las calumnias en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, van más allá de su persona y su familia, “van contra las instituciones armadas del país y contra el Estado mexicano”, aseguró en su declaración vertida en la carpeta de investigación que recientemente concluyó la Fiscalía General de la República (FGR), en la que exculpó de todo cargo al ex secretario de la Defensa Nacional.

La institución a su vez, consideró que las evidencias que remitió la Oficina para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) no reúnen los elementos jurídicos necesarios para configurar el delito de delincuencia organizada y sus relacionados con acopio y trafico de armas y lavado de dinero.

*Información relacionada: FGR revela versión pública del expediente completo de Salvador Cienfuegos

En la versión pública de la carpeta de investigación dada a conocer la noche del sábado, la FGR asentó en sus conclusiones que dichos delitos contemplados en la legislación mexicana no se cometieron y en consecuencia queda establecida la inocencia de Cienfuegos Cepeda.

El extenso documento de la FGR que abarca dos tomos, y nueve anexos subdivididos, pone en evidencia que “todas las pruebas que la autoridad estadounidense remitió, se refiere estrictamente a mensajes que se dirigieron entre sí (integrantes del cartel del H2, de Juan Francisco Patrón Sanchez) quienes son considerados como miembros del grupo delictivo que operaba en el estado de Nayarit, sin encontrar evidencia que el ex titular de las fuerzas armadas formara parte de alguna conversación.

En el análisis de las pruebas la FGR recalcó que la intercepción de comunicaciones en dispositivos (móviles) se dio solo en minoristas de droga que operaban en las Vegas, Nevada, lo que “era imposible que existiera entre esas pruebas mensaje alguno emitido” por el general Cienfuegos, máxime que la DEA aseguró que ninguna intercepción se efectuó sobre dispositivos que se encontraran en territorio mexicano.

Además, la autoridad estadounidense tampoco remitió la autorización judicial para las intercepciones de comunicaciones, lo cual obliga la legislación para darles carácter de legal.

El ex titular del instituto armado mexicano, asentó que la información contenida en la carpeta de investigación de la FGR, basada en supuestas evidencias de la investigación norteamericana, es incongruente, insuficiente, imprecisa e incomprensible, por lo que aquellos que la ordenaron y presentaron como argumentos sólidos, “no lo hicieron por falta de evidencia o de capacidad”.

Añadió que nunca ha recibido un sólo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, “nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga, no tengo empresas, no soy socio inversionista de ningún negocio…jamás he tenido ninguna actividad de la que pudiera obtener alguna ganancia indebida”, sostuvo el general Cienfuegos.

En resumen, la FGR sostuvo que “al no existir prueba alguna que demuestre que (Salvador Cienfuegos) se reunió, encontró, contactó o realizó comunicaciones con integrantes del grupo delictivo (H2) que se cataloguen como ilegales, al margen de la ley o que los haya protegido o ayudado, es procedente establecer que jamás cometió delito alguno”, por lo que resolvió el no ejercicio de la acción penal.

@amarilloalarcon