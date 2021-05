Silva Castillo exige justicia en sede de la FGR

Escucha la nota:



Usando la bandera nacional como estandarte, Silvia Castillo Hernández, realizó una protesta este viernes en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir justicia por el homicidio de su hijo Alán Ibarra, registrado en 2019.

Castillo Hernández acudió a la FGR para solicitar que atraiga el caso de su hijo; en el lugar sostuvo una videoconferencia con autoridades de San Luis Potosí; después de unos minutos, comenzó a gritar solicitando ayuda.

Al salir del salón de usos múltiples, Silvia Castillo se apersonó en el centro del mezzanine de la FGR, donde gritó que la justicia no se negocia y reprochó la falta de apoyo del gobierno federal.

“La justicia nos e negocia, la justicia debe ser pronta y expedita. La justicia no debe tener precio, a este gobierno no le importan las madres, este gobierno misógino, no le importamos las madres, cuánto cuesta la justicia”.

La mujer denunció que en San Luis Potosí sólo ha habido impunidad ante el homicidio de su hijo, porque el presunto responsable fue liberado luego de que un juez consideró que se le violentaron sus derechos, debido a que su madre se negó a firmar la orden de cateo. Advirtió que por ello ya no creen en las autoridades.

“Son mentirosos. Hoy me quedo aquí, porque ya me ha mentido mucho este Gobierno podrido, que dice que nadie está por encima de la ley, que dice que no va a haber represión, cuando yo la he tenido en el propio Palacio Nacional y no me importa. Yo nada más busco justicia, el dolor de una madre no tiene precio, hoy estoy aquí y aquí me voy a quedar”.