Seis delitos registran alza durante julio, reporta Semáforo Delictivo

La organización Semáforo Delictivo informó que durante el mes de julio, seis delitos registraron una tendencia al alza y reiteró que la mayoría de los homicidios son ejecuciones del crimen organizado.

Indicó que el mes pasado se reportaron 2 mil 457 carpetas de investigación de homicidio con 2 mil 980 víctimas, por arriba del promedio mensual de los últimos 3 años. En el acumulado del año, el total de víctimas es de 20 mil 494, superior en 1.6 por ciento al mismo periodo del año anterior.

Los estados con mayores tasas de homicidio son: Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos y Quintana Roo.

“La mayoría de estos homicidios son ejecuciones relacionadas al mercado negro de las drogas, lo que nos indica que las mafias de la droga siguen disputando el territorio con plata y plomo a pesar de la pandemia y el confinamiento y este tipo de violencia extrema no bajara mientras no se regulen algunas drogas y se les quite el poder económico. Ni el ejército, ni los programas sociales, ni una pandemia los detiene, lo único que puede detenerlos es quitarles el negocio, quitarles la plata y solo así, a través de la regulación podremos disminuir el homicidio en México”.

El narcomenudeo observó un incremento de 11 por ciento respecto al año anterior, las tasas más altas se ubican en Coahuila, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Colima y Sonora.

El feminicidio se mantuvo en rojo durante julio, los estados que reportan las tasas más altas son: Morelos, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, Nayarit, Puebla y Veracruz.

Violación y violencia familiar también se mantuvieron en rojo durante el mes pasado, ya que el confinamiento incrementó el riesgo.