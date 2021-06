Sedena debe indemnizar a familiares de Jorge Otilio Cantú

Escucha la nota:



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe pagar una indemnización de 5 millones 469 mil pesos a cada uno de los familiares de Jorge Otilio Cantú, quien fue asesinado por elementos del Ejército mexicano el 18 de abril de 2011.

La magistrada Nora Urby Genel argumentó que con esta indemnización se pretende una reparación integral que compense el daño sufrido.

*Información relacionada: Sedena carece de evidencia documental sobre caso de vacunas en Campeche

Agregó que este caso quedó acreditada la actividad irregular del Estado mexicano, a través de la Sedena, cuyos elementos advirtieron que la camioneta en la que viajaba Jorge, no tenía relación con la persecución que se inició en contra de un vehículo y una camioneta con tripulantes armados.

“No obstante lo anterior, los militares dispararon a la camioneta de Jorge Otilio Cantú Cantú, quien quedó inmerso entre los vehículos perseguidos y los militares, a pesar de no encontrarse armado, ni haber repelido de manera alguna la agresión, lo cual resulta suficiente para considerarlo como una conducta irregular, ya que los militares no detuvieron el fuego en contra de dicha persona, a pesar de ser ajena a la persecución y no encontrarse armado”.

Urby Genel refirió que el actuar de los elementos castrenses no fue producto de una confusión.

“Su conducta no obedeció a una confusión, equivocación o mero accidente, ni se trató de una reacción en legítima, sino de un ataque directamente en contra del mismo. Por ende, queda acreditada la configuración del nexo causal entre la actividad irregular de los militares y el daño ocasionado, consistente en la lamentable pérdida de la vida de la persona mencionada”.

Por estos hechos, el 28 de diciembre de 2017, el Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal en el estado de Nuevo León, dictó sentencia definitiva en contra de los militares, a quienes condenó a 22 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja.