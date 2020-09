Secuestros aumentan 15% en agosto

Escucha la nota:



La asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de agosto se registraron 106 secuestros con 137 víctimas, lo que representa un aumento de 15 por ciento comparado con el mes de julio.

Incrementan #secuestros en agosto

15% más que en el mes de julio

Advertimos que si no había una estrategia diferente, este sería el efecto al regresar a la normalidad pic.twitter.com/15MbwS786O — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) September 9, 2020

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, comentó que en lo que va de la actual administración se registraron dos mil 874 secuestros, es decir, un aumento de 183 por ciento comparado con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón.

Información relacionada: Secuestros registran aumento de 3% en julio

“Podemos ver que en la época del entonces presidente Felipe Calderón, hubo mil 14 secuestros, si comparamos mil 14 contra la actual, se ha incrementado en un 183.4 por ciento los secuestros, si comparamos al presidente Felipe Calderón con el actual; si lo comparamos con el anterior ha disminuido un 35.5 por ciento, si lo comparamos con la administración del presidente Peña Nieto”.

Conferencia Cifras @altoalsecuestro

Informe mensual al mes de agosto 2020 https://t.co/iRItMqugOj — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) September 9, 2020

Las entidades con mayor número de secuestros durante agosto son: Veracruz (22), Estado de México (20), Jalisco (10), Ciudad de México (6) y Zacatecas (5).

Miranda de Wallace refirió que además de una crisis sanitaria, el país también registra una crisis económica y de inseguridad y a pesar de ello, el gobierno federal optó por reducir los recursos al rubro de seguridad y no a proyectos como el Tren Maya.

Asimismo, destacó que el incremento en los niveles de violencia refleja que López Obrador no ha sido capaz de cumplir con su promesa de brindar mayor seguridad.

“Paulatinamente hemos regresado a nuestras actividades para darnos cuenta que la violencia sigue alta, que no se ha cumplido la promesa que nos hizo el presidente de que iba haber mayor seguridad y que la contención de algunos delitos como es el caso del secuestro obedecía al aislamiento, más no a la eficacia del gobierno para combatirla, la disminución no era por la eficacia que estábamos teniendo para combatirlo”.

En este contexto, Isabel Miranda destacó la necesidad de implementar un cambio radical en el sistema de justicia, el cual no está dando los resultados esperados, ya que de los 33 millones 35 mil delitos que se cometieron en el 2018, de los cuales solo se denunciaron 3 millones 497 mil.

De los delitos denunciados, se iniciaron 2 millones 39 mil carpetas de investigación, de las cuales 5 mil 731 se resolvieron por medio del juicio oral y 21 mil 712 en procedimiento abreviado.