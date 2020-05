Se dividen tianguistas en Iztapalapa; unos amagan con salir y otros respetarán el semáforo

Iztapalapa, considerada epicentro de contagios por la pandemia Covid-19, enfrenta otro reto. Líderes de tianguis, advirtieron que a partir del próximo lunes saldrán a las calles a ofrecer sus mercancías a pesar de que el semáforo epidemiológico siga en rojo.

Contrario a la reciente advertencia que hicieron 80 líderes de comerciantes del espacio público para volver a sus actividades, existen otras organizaciones con presencia importante en Iztapalapa como Unión de Colonos, Inquilinos y Comerciantes de Iztapalapa (UCIC) que representa a 48 líderes, quienes aclararon que No incurrirán en ningún desafío y regresarán a sus actividades el próximo 1 de julio.

Juan Luis Granados Villanueva, dirigente de dicha agrupación, sostuvo que la decisión de otras organizaciones de instalarse en la vía pública -pese a las restricciones- obedece a la falta de apoyo del gobierno central y de la alcaldía Iztapalapa, ya que la mayoría sigue en espera de recibir los fondos de ayuda económica.

“Nosotros no regresamos el lunes compañero nosotros regresamos hasta el 1 de julio, de hecho estamos en los 8 Barrios con el foco rojo con amplia afectación por la pandemia, ya no tenemos recursos, eso es cierto, no nos han entregado el recurso prometido que nos iban a dar el apoyo de 25 mil pesos y hasta el momento no nos lo han dado”, destacó.

La rápida propagación del Coronavirus en el centro de la alcaldía Iztapalapa, conformada por 8 Barrios, es el principal temor de los comerciantes que han decidido posponer la reanudación de sus ventas el próximo 1 de julio.

“Llevamos en los ocho Barrios 170 difuntos y por ese motivo vamos a aplazar un mes más, aunque ya no tenemos ningún recurso y nuestra delegación nos quedó de apoyar con 25 mil pesos los cuales no hemos visto”, precisó.

El acuerdo de otros 80 líderes es que el 70% de sus agremiados, es decir, 31 mil 500 vendedores en Iztapalapa, salgan a ofrecer sus productos, ya que los bolsillos familiares se quedaron vacíos y los apoyos oficiales no llegaron.

Sin embargo, ante este aviso, autoridades e la Alcaldía Iztapalapa señalaron que la restricción es para todos, sin ninguna distinción.

Por esa razón, la alcaldía permanecerá atenta cualquier intento de apoderarse del espacio público sin respetar el semáforo epidemiológico.

Por esa razón habrá especial vigilancia con apoyo de la Guardia Nacional en los puntos tradicionales del comercio en vía pública.

Estos son: Tianguis de Santa Cruz Meyehualco; San Lorenzo Tezonco; El Salado en la Unidad La Colmena; y el de San Juan, ubicado en Calle 7 y Zaragoza, así como el de avenida Texcoco, los cuales son los de mayor concurridos.

La Guardia Nacional cuenta con tres bases de operación en Iztapalapa. Una en San Lorenzo Tezonco, otra en La Colmena y una más en inmediaciones del puente de La Concordia, donde convergen Ermita Iztapalapa y la autopista México-Puebla.

@amarilloalarcon