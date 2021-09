Se deslinda el coordinador de Morena de diputada poblana detenida con armas

Escucha la nota:



El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se deslindó de la diputada suplente en Puebla, Sandra Nelly Cadena, quien fue detenida en posesión de armas de fuego y explosivos como granadas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El legislador federal dijo no conocer a la señalada, pese a que aparece en fotografías caminando junto con ella y alzando su mano, en el marco de las campañas para la elección de junio pasado.

“No la conozco físicamente”

“Buscó la oportunidad de ser suplente de diputada, es lo único que sé, porque me he enterado, no conozco físicamente… no he tenido la oportunidad jamás de platicar con ella. Es una compañera que en un acto estuvo ahí presente y repito, yo no tengo grupos ni aspiro a tener grupos” en la entidad.

Sin mencionar el nombre del gobernador Miguel Barbosa, dijo que quienes intenten ligarlo con la diputada suplente Cadena Santos, le están lanzando “fuego amigo”.

“Y eso es, seguramente fuego amigo, pero ya les dije, yo no me voy a destapar, que estén tranquilos. Al que se destapa le da pulmonía, por si piensan que ya ando queriendo algo ahí por mi tierra, no, no me destapo, estoy muy preocupado por el trabajo en la cámara de diputados y siempre he pensado que esos comentarios que se señalan en el marco de un proceso de especulación de sucesión, no ayudan en nada”, remarcó.

Al afirmar que no tiene ni está formando grupos políticos de apoyo en Puebla, indicó que ha apoyado a todos sus candidatos, a quienes también les levantó el brazo y la mano, como aparece en las fotografías publicadas en la prensa, donde le mientras alza el brazo de Sandra Nelly Cadena, caminan juntos.

Insistió en que no conoce personalmente a quien también fuera secretaria de Ayuntamiento en Tecamachalco, Puebla. “Es lo único que sé, porque me he enterado”.

Cuestionado respecto a si está valorando postularse como abanderado de Morena a la gubernatura de Puebla, insistió en que no, por el momento.

“No me he destapado”

“Ya le dije, no me he destapado y ya empezaron los corcholatazos, mejor me espero”.

Sobre la fotografía en la que aparece con la hoy detenida, aseguró que no sólo estuvo en un mitin junto con ella, sino que asistió a cientos de actos de campaña, se tomó fotografías “con todo mundo”, porque todos querían aparecer junto a él.

“Pero no me une ningún tipo de relación ni personal ni familiar n de conocimiento ni social. No tenía el gusto de conocerla.

Se pronunció a favor de que las acusaciones contra la exfuncionaria municipal deriven en una investigación sobre los hechos que se le imputan y “que no haya impunidad, ni mantos protectores ni padrinos ni amigos ni influyentismo”.

“Yo no soy avestruz, para agacharme ni esconderme, yo lo hago de frente; cuando son mis amigos los defiendo, aun cuando ellos en su conducta yo no comparta, o sus hábitos, o su costumbre, pero yo respeto. Un buen amigo no es media naranja, un buen amigo es eso, un buen amigo”, apuntó.

También dijo desconocer si la persona detenida forma parte del grupo político del gobernador Barbosa Huerta, e insistió en negar que él tenga algún grupo de apoyo en su entidad.