Se apropian coyotes del Registro Civil en Iztapalapa

Gestores, conocidos como coyotes, se han apropiado del exterior de oficinas del registro civil, que aún permanecen abiertas por la pandemia de Covid , y aprovechan para aumentar costos, y efectuar cobros por lugares, e incluso por papelería que es gratuita.

Mientras que en la sede central del Registro Civil, ubicada en Avenida Arcos de Belén, Colonia Doctores, se despliegan operativos constantes contra los "Coyotes" por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en otras oficinas como la situada en la Colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa , estos grupos operan de manera abierta, aprovechando la ausencia de cualquier autoridad.

Antes de ingresar a las oficinas, es común que se acerquen dos o tres personas para ofrecer actas, cuyo costo es de 77 pesos en la Tesorería, pero abiertamente las cobran hasta casi cuatro veces más su valor.

Además, los "coyotes" ofrecen lugares en la fila, ya que por la contingencia sanitaria, las personas deben formarse en largas filas. Por cada espacio, entre las primeras personas, los "Coyotes " cobran hasta 200 pesos.

"Venimos a registrar a mi bebé que nació hace tres días, preguntamos cuáles registros estaban abiertos, pero solo hay pocos, en realidad solo hay cuatro, entonces llegamos aquí, desde que nos bajamos del carro, nos dijeron que si queríamos avanzar en la fila eran 200 pesos, y después que si queríamos actas, cada una te vale 250 pesos, pero no aceptamos, porque es mucho dinero y los trámites oficialmente son más baratos", dijo Gregorio "N", usuario.

Aunado a esos cobros, otros "coyotes " han instalado afuera del juzgado, bocinas donde también ofrecer las solicitudes ya sea para nacimiento o matrimonio, con el cobro de 35 pesos cada una, cuando su costo es gratuito.

"Es un abuso, es algo que no debe ocurrir, pero no hay ni un solo policía que ponga un alto, si los ve, están afuera, des de que uno llega, y pues mucha gente si los paga porque no quieren esperar o porque la fila es muy larga, nosotros no lo pagamos, poro si hay quien cae", señaló Gregorio "N".

