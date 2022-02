SCJN no alcanza mayoría para modificar pregunta de revocación de mandato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para modificar la pregunta de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su proyecto de resolución, el ministro Jorge Pardo Rebolledo proponía declarar la invalidez de diversos preceptos de Ley de Revocación de Mandato, entre ellos la frase “que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.

No obstante, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se pronunció en contra del proyecto, al asegurar que el legislador cuenta con libertad configurativa para formular la pregunta; incluso, señaló que modificar la pregunta podría ocasionar una afectación grave para los derechos de las 3.4 millones de personal que dieron su firma para solicitar la realización de dicho ejercicio de participación ciudadana.

“No advierto que en la redacción que optó el legislador secundario, de alguna manera riña con la naturaleza u objeto del mecanismo de revocación de mandato, ni tampoco que esté redactada en términos que pudieran ser considerados parciales o ambiguos. Si se vota en contra de la revocación de mandato por el no, la consecuencia es que continúe el presidente hasta concluir su periodo, de eso se trata, la gente tendrá claridad para saber si vota por que se revoque, por que el presidente deje de serlo o por que continúe su periodo, no entiendo esto en qué desnaturaliza, no se convierte en un proceso de ratificación, ni mucho menos de ampliación de mandato”.