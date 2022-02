SCJN inicia discusión de impugnación contra revocación de mandato

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados de oposición para impugnar la Ley de Revocación de Mandato

En su proyecto de resolución el ministro Jorge Pardo Rebolledo propuso declarar la invalidez de diversos preceptos de dicha norma, entre ellos la frase “que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, la cual se incluyó en la pregunta que deberán responder los ciudadanos.

El ministro justificó su resolución al argumentar que la incorporación de dicha porción desnaturaliza dicho ejercicio de participación ciudadana.

“El legislador ordinario modificó este ejercicio en uno de ratificación de la figura presidencial, se considera en perjuicio del pluralismo político y los valores de la democracia representativa y directa. En el proyecto se explica que materialmente se están formulando dos preguntas en lo que tendría que ser sólo una interrogante, estando una de ellas, sí referida de forma estricta un ejercicio de revocación, pero la diversa, más bien, da espacio a construir una pregunta sobre la ratificación, renovación o refrendo del nombramiento de quien es sujeto al referido ejercicio”.

La ministra Loretta Ortiz habló en contra del proyecto al argumentar que el Congreso de la Unión cuenta con las facultades para definir la pregunta de la revocación.

“Concluyo que al no existir una restricción constitucional relativa a los parámetros de configuración de la pregunta, resulta innecesario excluir el efecto de continuidad en su redacción, toda vez que se confirió al Congreso de la Unión la facultad reglamentaria que permite definir dicho enunciado a partir de sus consideraciones sobre el sentido y la claridad de la misma. Es por todo ello que no comparto que la porción normativa desnaturalice el ejercicio y lo vuelva una ratificación y me pronuncio por la validez de las disposiciones impugnadas”.

Por su parte, el ministro Luz María Aguilar Morales sostuvo que la pregunta desacreditada la revocación de mandato.

A favor del proyecto también se pronunciaron los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar tuvo que suspender la sesión debido a que se registró una falla técnica en el aire acondicionado, la cual provocó que se expandiera vapor concentrado, sin que se comprometiera la seguridad o salud de los ministros.