SCJN: Empresas pueden celebrar contratos con extranjeros en materia de gestación subrogada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las empresas que fungen como intermediarias en materia de gestación subrogada, sí pueden ofrecer sus servicios a ciudadanos extranjeros, cuyos contratos deben ser llevados ante un notario público y avalados por un juez.

Al concederle el amparo a la empresa Fertility Center Tabasco; el pleno del Alto Tribunal declaró inconstitucional la fracción I del artículo 380 Bis 5 del Código Civil de Tabasco, donde se preveía como requisito para la suscripción del contrato de gestación que los interesados fueran ciudadanos mexicanos.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa puntualizó que esta disposición constituye una medida de discriminación.

“Al prohibir de manera absoluta y definitiva la celebración del contrato de gestación por sustitución para todos los extranjeros, constituye una medida de discriminación en razón de la nacionalidad de las personas, ya que les impide ejercer el derecho humano a la salud y a la planificación familiar que tutela el párrafo segundo del artículo cuarto de nuestra Constitución, el cual incluye el acceso a las técnicas de reproducción asistida, por lo que la restricción en cuestión no tiene siquiera un fin constitucional legítimo”.

A su vez, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseveró que la norma impugnada, sí lesiona a la empresa en su libertad y capacidad de comercio.

“La empresa no puede ser ciudadana, ni mexicana, ni extranjera; sin embargo, lo que sí se le lesiona es su capacidad o su libertad de comercio al exigir que en estos contratos, una de las partes sea, exclusivamente, ciudadano mexicano, de tal que a la luz de este derecho de libertad de comercio, se tiene que hacer un test de proporcionalidad a partir del cual se pueda decir si lo supera o no este precepto, desde mi punto de vista, no lo supera”.

Debido a la diversidad de criterios de los ministros, no se pudo emitir jurisprudencia sobre este punto, de acuerdo con los nuevos parámetros que marca la undécima época judicial que acaba de entrar en vigor.

Del mismo modo, los ministros avalaron el penúltimo párrafo del artículo 380 bis 5, donde se establece que una vez que sea suscrito el contrato ante notario público, deberá ser aprobado por el juez competente, a través de un procedimiento judicial no contencioso.

Al respecto, los ministros de la SCJN determinaron que dicho requisito no resulta excesivo o irracional, ni constituye un obstáculo para el acceso a la justicia.