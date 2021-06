SCJN declara sin materia las controversias del INE, Cofece y Banxico

Escucha la nota:



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró sin materia las controversias constitucionales que promovieron el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, en lo que respecta al salario de los servidores públicos.

Los ministros determinaron sobreseer los medios de control constitucional, debido a que todos los efectos legales del PEF 2020 ya cesaron, además de que el análisis y eventual fallo de la SCJN no tendrían ninguna repercusión.

Órganos autónomos solicitaron la suspensión del paquete presupuestal

Cuando promovieron las controversias, los órganos autónomos solicitaron la suspensión del paquete presupuestal, ello con el fin de que sus funcionarios percibieran sueldos superiores al del presidente de la República.

No obstante, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, les negó la suspensión al argumentar que al haber iniciado un nuevo ejercicio fiscal y existir un presupuesto con un límite al salario del presidente de la República, la parte actora no puede aducir un derecho para que las remuneraciones de sus integrantes no apliquen ese tope superior”.

Ante ello, el INE, la Cofece y el Banxico promovieron nuevas controversias constitucionales para controvertir el paquete presupuestal de este año.