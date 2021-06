SCJN da luz verde al uso lúdico de la marihuana

Escucha la nota:



Ante la omisión en que incurrió el Congreso de la Unión; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con mayoría de 8 votos, la declaratoria de inconstitucionalidad con la que se da luz verde al uso lúdico de la marihuana.

La ministra Norma Piña Hernández, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, detalló que con esta declaratoria se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis.

“Mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber, la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y del psicotrópicos THC en conjunto conocido como mariguana”, dijo.

Piña Hernández detalló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla.

“Sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias.

Además, al emitir las autorizaciones, la Cofepris deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannbis y THC con fines lúdicos recreativos, en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización y precisara que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias”.

DÍA HISTÓRICO PARA LAS LIBERTADES

El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que hoy es un día histórico para las libertades.

“Hoy es un día histórico para las libertades, después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico de la mariguana, Se confirma, una vez más, que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funciona y un tribunal constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede legislativa”, aseguró.

‘SE PUEDE GENERAR UN CAOS’

En contra del proyecto votaron los ministros Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y la ministra Yasmín Esquivel, quien advirtió que la declaratoria podría generar un caos.

“Desde mi punto de vista, con ella se generaría un enorme vacío legal y una caótica situación en la expedición de autorizaciones para tales finalidades, cuya falta de regulación, en forma integral, provocaría una mayor situación de inconstitucionalidad por la falta de seguridad jurídica que habría en las condiciones en qué operarían tales autorizaciones; todo ello, en perjuicio de los propios consumidores y de la sociedad en general”, argumentó.

Como parte de los efectos de la sentencia, los ministros aprobaron que la resolución tendrá efectos generales a partir de su notificación; además de que hicieron un exhorto al Congreso de la Unión a legislar respecto al derecho al autoconsumo lúdico de mariguana para generar seguridad jurídica.