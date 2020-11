SCJN admite controversia de Chihuahua por diferendo en seguridad

Escucha la nota:



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra la decisión del gobierno federal de abandonar la coordinación con la entidad en materia de seguridad pública.

No obstante, el Alto Tribunal no le concedió la suspensión a la administración de Javier Corral, motivo por el cual la federación no tiene ninguna obligación en este asunto.

Con la controversia, el gobierno de Chihuahua busca que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de lo que calificó como “la decisión errónea” de la administración de Andrés Manuel López Obrador de alejarse y abandonar la mesa de seguridad y que los ministros orden suspender ese abandono y obliguen al gobierno federal a cumplir con su obligación de coordinarse con el estado en materia de seguridad.

Este diferendo surgió a raíz de la entrega de agua a Estados Unidos como parte del Tratado de 1944. Para ello, el gobierno federal envió a la Guardia Nacional (GN) para resguardar las presas, lo cual fue criticado por el gobierno de Chihuahua.

Ante la actitud de la administración estatal, la GN y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se retiraron de la mesa de seguridad que organizaba el gobierno chihuahuense. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en esas reuniones se conspiraba y se filtraba información al PAN.