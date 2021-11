Rosario 'R' no es un circo y no se va a prestar a la mentira: Mariana Moguel

Escucha la nota:



Rosario “R” no es un circo y no se va a prestar a la mentira para pisotear a otros y obtener beneficios, a pesar de que su criminalización lleva un cálculo político-electoral.

Al afirmar lo anterior, Mariana Moguel Robles, hija de la ex secretaria de Desarrollo Social, dijo que confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asegura que él no es vengativo, al tiempo que dejó en claro que a ella no le importan otros casos como el de Emilio “L”.

“Muchas veces han dicho que mi madre no quiere hablar, sí claro, porque mi madre no es un circo, mi madre no se va a prestar a narrativas alejadas de la verdad y la justicia, a narrativas de la mentira, a las mentiras de pisar al otro para poder tener beneficios o privilegios”, dijo.

Mi madre jamás va a ser algo así, señaló, porque mi madre lo ha dicho, la han intentado ver hincada, la han intentado ver doblada, nos han intentado aquí doblarnos y caernos y aquí estamos de pie porque mi madre es una mujer que saldrá, como lo ha hecho en la historia de su vida, por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás.

En conferencia de prensa, la cual se realizó en la casa de la ex jefa de Gobierno ubicada en la colonia Los Reyes, Coyoacán, Francisco Robles puntualizó que ya no están buscando el cambio de la medida cautelar.

“Nosotros como familia no estamos buscando el cambio de la medida cautelar, no estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso en libertad en su casa en una prisión domiciliaria; estamos buscando la inmediata libertad de María del Rosario Robles Berlanga y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha. Hasta ahorita no ha habido alguna razón para mantenerla en prisión y no la hay, por eso vamos a estar insistiendo en su absolución lisa y llana y en su libertad absoluta e irrestricta”, dijo.

En este contexto, los familiares de la también ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dieron a conocer el inicio de la resistencia civil pacífica para demandar la inmediata liberación de la ex funcionaria.

Indicaron que como parte de la jornada, cuya primera etapa concluirá el 15 de diciembre, realizarán recorridos a embajadas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Fiscalía General de la República (FGR), así como concentraciones en el Glorieta de la Palma, una movilización de 36 horas en el Zócalo capitalino y un ayuno de 10 días.