Rosario ‘R’ formaliza propuesta para acceder a procedimiento abreviado

La defensa de Rosario “R” formalizó la tarde de este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) su propuesta para acceder al procedimiento abreviado en la causa penal que se inició en su contra por el caso de La Estafa Maestra.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social ofrece declararse culpable por las presuntas omisiones ante el desvío de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados de 2012 a 2018, hechos por los que estaría dispuesta a que se le imponga una pena de 6 años de prisión con una reducción de la tercera parte.

De aceptarse esta propuesta, la pena mínima sería de 2 años de prisión por cada uno de los dos delitos que se cometieron durante su gestión en la Sedatu y en, lo que sumarían 4 años más otros 2 años por la agravante de haberse cometido en forma continuada durante el sexenio pasado y en dos dependencias federales.

Con la reducción de la tercera parte, la condena quedaría en 4 años, con lo cual Rosario “R”, en cinco meses, estaría en condiciones solicitar la libertad bajo supervisión al cumplir el 50 por ciento de su castigo como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

No obstante, la ex jefa de Gobierno reiteró su postura de no aceptar la reparación del daño, ya que es improcedente en el delito del ejercicio indebido del servicio público que se le imputa.

Al respecto, fuentes cercanas al caso señalaron que por este motivo es probable que la FGR rechace la nueva propuesta, motivo por el cual en la audiencia del próximo 26 de marzo se podría decretar el inicio del juicio contra la ex perredista.