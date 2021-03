Rosario ‘R’ busca convertirse en testigo colaborador

La ex titular de Sedatu y Sedesol, dice tener información suficiente para iniciar un proceso contra el ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.

La defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario “R”, comentó que su cliente buscará acogerse a la figura de testigo colaborador en el proceso que se sigue en su contra por el delito de delincuencia organizada relacionado con la Estafa Maestra.

En conferencia de prensa, el abogado Sergio Arturo Ramírez comentó que la semana próxima la ex jefa de Gobierno se reunirá con personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en la búsqueda de llegar a un acuerdo.

Información relacionada: Rosario ‘R’ desiste en declararse culpable por Estafa Maestra

“Ya empieza esta semana haber una interacción entre los ministerios públicos que forman parte de la Fiscalía General de la República en el área de Seido y la maestra Rosario para empezar a tener las pláticas mediante las cuales ella se va acoger a esta figura de testigo colaborador”, dijo.

Si hay fórmula para generar un criterio de testigo colaborador, aseguró, donde ella ya está de acuerdo y está conforme en platicar con la FGR y dar toda la información que la Fiscalía requiera para llegar a los lugares donde está previendo llegar la Fiscalía.

El litigante insistió que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuenta con información suficiente para iniciar un proceso contra el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, y posiblemente contra el ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Agregó que al momento no hay ninguna acusación que llegue hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto, ni al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Ese es uno de los casos, es el caso más concreto, donde ella tiene información veraz, al día de hoy no hay ninguna acusación directamente hacia el presidente de la República, mucho menos a Osorio Chong. Sí de las investigaciones que se han llevado a cabo y de las narrativas que hemos tenido de los hechos, en ningún momento se precisa el nombre de Osorio Chong, del presidente se menciona, más no ha sido objeto de vaya a ser parte de las evidencias que vaya a dar la maestra”, indicó.

Respecto al inicio del juicio oral por el delito del ejercicio indebido del servicio público, Sergio Arturo Ramírez comentó que éste no puede arrancar hasta que se resuelva el juicio de amparo con el buscan que se decrete el sobreseimiento del proceso penal.