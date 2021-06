Responsables de violencia contra militantes en el PRI tendrán que responder: Alito

Escucha la nota:



El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno condenó los hechos violentos registrados este martes 29 de junio en las inmediaciones de las sedes central y capitalina del instituto político y advirtió que los responsables tendrán que responder ante las autoridades.

En redes sociales, insistió en señalar como los organizadores de las agresiones perpetradas contra grupos de simpatizantes priístas, al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; a una “adherente” identificada como Nallely Gutiérrez, quien ha organizado las últimas protestas y bloqueos en la sede nacional del partido; y a grupos de desestabilización ligados al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El dirigente replicó los videos mostrando imágenes de las agresiones, que en primera instancia fueron difundidos por la dirigencia a su cargo.

“Siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos y del consenso, lo que es inadmisible es el uso de la violencia contra nuestros militantes. @ulisesruizor y @NalleGugi tendrán que responder ante las autoridades por estas agresiones”, sentenció en su cuenta en Twitter, @alitomorenoc.

Sin detallar el modo en que se procederá formalmente contra los señalados como autores intelectuales de los actos de violencia, aseveró que ese tipo de acciones no tienen cabida en el Revolucionario Institucional.

“Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. @ulisesruizor y @NalleGugi representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!”, remarcó.

Minutos antes, el órgano de dirección a su cargo emitió un comunicado oficial en el que volvió a señalar la intervención de un “grupo golpista” encabezado por Ulises Ruiz y Gutiérrez Guijón, contra militantes y empleados del partido.

La dirigencia sentenció que no solaparía ese tipo de acciones e insistió en asociar las agresiones a grupos de desestabilización del PRI, vinculados a Morena.

“No se puede solapar este tipo de conductas de violencia, los balazos, golpes y heridas perpetradas contra activistas de sectores del PRI como la Unidad Revolucionaria Y Movimiento Territorial son signo de la desesperación y el descontrol, de un grupo que quiere desestabilizar al PRI y que está vinculado a Morena”, remarcó.