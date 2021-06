Reportan aumento de 13% del secuestro en mayo

Escucha la nota:



La asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de mayo se contabilizaron 91 carpetas de investigación por el delito de secuestro, lo que representa un aumento de 13.7 por ciento comparado con el mes de abril cuando se registraron 80 carpetas.

El número de víctimas también observó un aumento de 10.5 por ciento al pasar de 104 personas en abril a 115 en mayo.

Información relacionada: Secuestros aumentan 4.6% durante marzo: Alto al Secuestro

En este contexto, la presidenta de la asociación, Isabel Miranda de Wallace, lamentó que a más de un año de su entrada en operación, la Guardia Nacional (GN) no haya logrado contener la incidencia delictiva y externó su rechazó a que la institución sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Me parece que no ha cumplido con su función la Guardia Nacional, me parece que fue un esfuerzo desarticulado y muy precipitado y creo que los resultados están ahí, la violencia continua, las estadísticas no marcan que haya habido un gran cambio. Me parece que el hecho de que dependan directamente de la Sedena, ya lo es, ya de facto depende directamente de Sedena, creo que la Secretaría de Seguridad Pública es meramente un trámite administrativo, es una contención; yo no estoy de acuerdo”, señaló.

CAMBIO DE ESTRATEGIA EN SEGURIDAD

Miranda de Wallace advirtió que mientras no se dé un cambio en la estrategia, continuará el clima de violencia y secuestros en el país.

“Me parece que mientras no haya el interés político y, sobre todo, la decisión de cambiar esta ecuación, vamos a seguir teniendo una gran violencia en nuestro país, porque no se están atacando los problemas de raíz. El darle a la gente recursos para que coman no es suficiente, debemos de tener los instrumentos suficientes para contener a la delincuencia y eso no está pasando”.

Respecto a los secuestros, Isabel Miranda mencionó que las entidades que registraron la mayor incidencia durante el mes de mayo fueron: Estado de México (12), Veracruz (11) y Chihuahua (7).

En el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2021, suman 3 mil 649 secuestros con 4 mil 723 víctimas y 4 mil 133 detenidos. Los estados con el mayor número de personas privadas de su libertad son: Veracruz (739), Estado de México (617) y la Ciudad de México (309).