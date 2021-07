Reconoce Centro Prodh anuncio para liberar a personas torturadas

Escucha la nota:



El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez, reconoció el anuncio realizado por el Gobierno Federal, respecto a la posible liberación, mediante un decreto, a las personas que hayan sido torturadas en el país, sin embargo pidió se le de seguimiento para evitar que ocurra lo mismo que con la Ley de Amnistía.

A través de una serie de mensajes en sus redes sociales, el Centro Prodh subrayó que actualmente “la existencia de tortura puede considerarse acreditada únicamente cuando peritos oficiales realizan el protocolo de Estambul.

Dadas las deficiencias en la práctica, deben considerarse también peritajes practicados por peritos independientes y otras evidencias”.

También recordó que en el país prevalece la tortura sexual, documentada en informes como “Mujeres con la Frente en Alto” del mismo Centro Prodh, por ello dijo, es fundamental que las medidas anunciadas consideren el impacto diferenciado de esta práctica en las mujeres.

Luego de recordar que al emitirse la Ley de Amnistía, esta contaba con plazos específicos para recibir, analizar y resolver las solicitudes, a la fecha no existe transparencia en las decisiones de la misma, por ello solicitó que se dé seguimiento puntual para evitar que el cumplimiento de este decreto sea nulo.

“La tortura en México sigue siendo generalizada, y a nivel estatal miles de personas torturadas siguen también en prisión”, por ello convocaron a las autoridades en los estados a adoptar medidas similares.

AMLO firmará decreto para liberar a presos

Por decreto presidencial por firmar, los prisioneros en las cárceles del país no sentenciados con más de 10 años por delitos del fuero federal que no hayan cometido delitos graves serán liberados con fecha no mayor al 15 de septiembre, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, el mandatario adelantó que los internos adultos mayores de 75 años de edad que no hayan cometido delitos de sangre serán liberados.

En cifras oficiales dio a conocer que la población no sentenciada en las cárceles del país asciende a 94 mil 547, de la cual 12 mil 358 son por delitos del fuero federal y 82 mil 189 por fuero común.