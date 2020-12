Raymundo Collins busca amparo contra bloqueo de cuentas

Escucha la nota:



El ex secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, interpuso un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de la investigación que se sigue en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

No obstante, el juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, aún no admite a trámite la demanda de garantías, debido a que el ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México no presentó documentos idóneos que acrediten que es el titular de dichas cuentas.

Ante ello, el impartidor de justicia dio un plazo de cinco días para que Collins Flores acredite que es el titular de las cuentas bancarias y señale el domicilio de la sucursal en que las aperturó.

Raymundo Collins señaló que está imposibilitado para presentar los documentos requeridos, debido a que su domicilio se encuentra asegurado; no obstante, el juez señaló que los documentos los puede obtener en la sucursal bancaria en que tramitó las cuentas o a través del acceso electrónico que tuviera autorizado en los portales de las instituciones correspondientes.