Ratifica ante FGJ diputada panista denuncia por agresión sexual contra diputado de Morena

Este miércoles la diputada local por el PAN, Luisa Adriana Gutiérrez, acudió a la Fiscalía General de Justicia para ratificar la denuncia por agresión sexual que interpuso contra el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez.

Al salir de la dependencia la legisladora dijo que solicitó a la autoridad impartidora de justicia un procedimiento apegado a derecho, justo e imparcial.

Advirtió que a pesar de tener miedo, en especial por la vida e integridad de su familia, no desistirá hasta lograr justicia para ella y las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual.

“Por otras capitalinas, por mi, por mis hijas voy a llegar hasta las últimas consecuencias, que le quede claro a este diputado que no vamos a caer en sus chantajes, no vamos a caer en sus amenazas y no vamos a caer en todo el circo que está generando alrededor de él para vender una imagen que no es, él es un agresor sexual y debe estar en prisión”, indicó.