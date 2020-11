Ramón Sosamontes obtiene suspensión provisional contra orden de captura

Escucha la nota:



Ramón Sosamontes Herreramoro obtuvo una suspensión provisional contra una eventual orden de aprehensión, reaprehensión, citación o comparecencia que pueda librar el juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.

No obstante, el juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, precisó que la medida cautelar no impide que el ex colaborador de Rosario Robles se privado de su libertad en caso de que el mandamiento judicial sea librado por una autoridad judicial o administrativa distinta, si se les sorprende en la comisión de flagrante delito; con motivo de caso urgente, cuando se trate de delito que contemple prisión preventiva oficiosa y ante el riesgo fundado de que se pueda sustraer a la acción de la justicia o si es sorprendido infringiendo reglamentos de observancia general.

Para que la suspensión provisional surta efectos, Sosamontes Herreramoro deberá pagar, en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, una garantía de 20 mil pesos.

Asimismo, el impartidor de justicia programó la audiencia incidental para el 24 de noviembre, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva y dio un plazo de 48 horas para que las autoridades rindan sus informes previos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al caso de la Estafa Maestra; en sólo cuatro años, al ocupar altos cargos dentro de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.