¿Quién es El Cepillo?

Felipe Rodríguez, mejor conocido como “El Cepillo”, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de acabar con la vida de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero ,el pasado 26 de septiembre del 2014.

De acuerdo con información de la FGR, Rodríguez Salgado se desempeñaba como operador de Gildardo López, alias “El Gil”, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal que opera en Guerrero.

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas desaparecieron cuando se dirigían a la CDMX para protestar ante la desigualdad, violencia y falta de oportunidades que había en su estado Guerrero, sin embargo un ataque presuntamente organizado por un grupo criminal les impidió llegar a la capital y desde esa fecha no se sabe qué pasó con ellos.

Aunque las autoridades aseguran que ‘El Cepillo’ es el culpable de asesinar a los jóvenes, éste afirmó en su declaración que a él solo le pidieron ayuda para detener un embate presuntamente realizado por su grupo criminal rival, ‘Los Rojos’.

“Yo tenía entendido que eran del Cártel de los Rojos, me acuerdo que era un jueves pero no recuerdo la fecha exacta, estaba en mi casa tomando con unos amigos, recibí una llamada que me decían que estaban atacando Iguala y que necesitaban apoyo de volada”, relató en su declaración.

Añadió que a él le pidieron llevar armas cortas, pese a que él preguntó si quería que llevara armas largas: “Ellos me dicen que tráete pura corta, le marco al Pato y le digo ira necesito que te vayas a este, que nos juntemos porque están atacando los contras, los de color, vamos apoyar”.

‘El Cepillo’ indicó que no siente ningún resentimiento por la muerte de los 43 normalistas pues a él le dijeron que no eran estudiantes, de hecho comenta en su declaraciones que ninguno llevaba identificaciones que que los acreditaba como alumnos, para él eran sicarios.

Cabe recordar que además de los 43 normalistas desaparecidos en México, las familias en México temen por se desaparecidos pues según datos de la Secretaría de Gobernación desde 1964 hay un total de 73 mil 201 desaparecidos y actualmente se han encontrado 3 mil 978 fosas clandestinas.