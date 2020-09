Que Alonso Ancira devuelva los 200 mdd para reparar el daño: AMLO

Escucha la nota:



Ante los persistentes señalamientos sobre su persona en el mensaje matutino del Ejecutivo federal, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por difamación.

“El señor de Altos Hornos presentó una demanda en contra mía por la misma situación, pues está en su derecho pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esta planta. Dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. Yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó; lo que pasa es que hay como amnesia”, confirmó el presidente López Obrador.

Al justificar que sus señalamientos son debido a su responsabilidad de proteger los bienes de la nación, López Obrador indicó que “no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos, tengo adversarios y como Presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos. No es un pleito sino el señor o quien compra esa empresa le devuelva al pueblo los 200 millones de dólares para reparar el daño, eso es todo”.

“Ahora si está demostrado de que cobraron de más y no quieren reparar el daño, bueno pues la autoridad competente tiene que resolver sobre este asunto”, concluyó el presidente López Obrador desde Palacio Nacional.