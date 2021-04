Proyectos de magistrados del TEPJF avalan retiro de candidatura a Salgado Macedonio

Escucha la nota:



Entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación circulan los dos proyectos de las impugnaciones que interpusieron Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contra la resolución del INE de retirarles las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por no presentar sus informes de gastos e ingresos de precampaña.

El proyecto de Indalfer Infante prevé ratificar la decisión del INE y el retiro de la candidatura a la gubernatura a Salgado Macedonio, al considerar que la omisión de no presentar su informe fue una falta grave, pero aún no integra la totalidad de alegatos de los morenistas que pidieron hasta juicio ciudadano contra los seis consejeros que votaron a favor.

Mientras que el proyecto de la magistrada Mónica Aralí Soto revoca la decisión del INE de retirar la candidatura a Raúl Morón y le da al Instituto un plazo de 72 horas para que analice, por tercera vez, la sanción que debe imponerle.

Los argumentos de Soto es que no se está calificando de la misma manera la sanción al michoacano y a Morena y que el INE no acató la sentencia del Tribunal, quien le pidió revalorar la falta e individualizar las sanciones, y no imponerle la máxima pena.

Incluso, señaló que la falta no puede ser calificada como grave mayor, ni dolosa, por ende, no puede emitir la sanción más severa, que es la pérdida del derecho a ser registrado exclusivamente como candidato a la gubernatura de Michoacán.

Esta es la segunda vez que la magistrada Mónica Soto analiza este caso y si bien en las dos ocasiones ha contemplado que el INE imponga una sanción que no sea el retiro de la candidatura, en la primera ocasión los integrantes de la Sala Superior no acompañaron el sentido de su proyecto.

Estos proyectos deben ser sometidos a la discusión de los siete magistrados que integran la Sala Superior y aprobados por mayoría.