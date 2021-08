Procuraduría Fiscal mantiene litigio para obtener información de Gil Zuarth

Escucha la nota:



La Procuraduría Fiscal de la Federación continúa con la batalla legal para obtener información financiera del ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth.

Su nombre también aparece en la denuncia que presentó Emilio “L” el pasado 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La Dirección de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal interpuso un recurso de queja.

Lo anterior, para impugnar la resolución de una juez de distrito por la que admitió a trámite el amparo que promovió el político panista desde el 9 de diciembre de 2020.

En su escrito, Gil Zuarth impugnó las ordenes, instrucciones o intervenciones a efecto de obtener información de cuentas bancarias.

Sin embargo, la impartidora de justicia le negó la suspensión definitiva.

De acuerdo con el expediente, la Procuraduría Fiscal emitió el oficio 529-V-DGDF-0637-2020, a través del cual solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) diversa información relacionada con las cuentas bancarias y de inversión del político panista.

¿Qué denunció Emilio “L” sobre Roberto Gil Zuarth?

En su denuncia, Emilio “L” señaló que entre septiembre y octubre de 2013 sostuvo un encuentro con Roberto Gil en la pizzería La Logia en Polanco para comentar diferentes temas en el sector energético, donde le confirmó que varios de sus colegas senadores del PAN recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética.

A decir del ex director de Pemex, en ese encuentro Gil Zuarth le “entregó una lista que describía los mismos proyectos de la empresa Tradeco que estaban emproblemados con Pemex y que ya fueron referidos con antelación. Me dijo que el senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez le habían pedido que me insistiera en resolver esos problemas, ya que la empresa Tradeco les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos”.