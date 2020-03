Priva lentitud en investigaciones y amenazas a los LeBarón: Adrián

Escucha la nota:



A pesar del buen trato y el trabajo desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el multihomicidio de integrantes de la familia Le Barón, Adrián, padre de dos víctimas, advirtió que existe lentitud en los avances de la indagatoria y reveló que ha recibido amenazas, por lo que solicitó garantías adecuadas de protección.

“Hoy se cumplen cuatro meses y este día me tocó y lo más importante es que ahorita andamos queriendo vernos con el embajador (de Estados Unidos, Christopher Landeau) con gobernación, sobre el caso de las amenazas, la amenaza latente que está sufriendo el pueblo y la integridad de nosotros. Esa es una de las cosas que nos trae a ver qué apoyo recibimos de ellos”, destacó.

Este miércoles acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, (SEIDO), donde sostuvo un encuentro con autoridades de la institución para exponer la situación vulnerable que atraviesa su familia y conocer aspectos relacionados con la búsqueda de los participantes en el crimen, que hoy cumple cuatro meses.

En entrevista, Adrián Le Barón señaló que a pesar de la captura de siete miembros de la organización criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, es insuficiente para considerar que se ha hecho justicia, ya que el número de participantes supera los cien implicados.

Mencionó que en dos semanas aproximadamente asistirá con su equipo de abogados a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que así se estableció en la primera cita

“Parece que está excelente el trato pero imagínate cómo están los demás, aquí la preocupación es cómo están los demás casos… No hay que preocuparnos tanto, parece que es la regla, en estos asuntos, yo me tengo que apretar la tripita para esperarme, me piden paciencia después de cuatro meses, pero parece que es la regla, pero mi interés es cambiar esa regla”, puntualizó.

Durante su visita a la SEIDO, Adrián LeBarón y su equipo jurídico revisaron los avances efectuados por la institución, y que se encuentran plasmados en la carpeta de Investigación, sin embargo, advirtió que estos son pocos ante la magnitud del caso.

