Pide víctima de Saúl Huerta cárcel para el diputado y medidas de seguridad

El adolescente, víctima del diputado federal Benjamin Saúl “H”, pidió que su agresor sea llevado a prisión y dijo estar listo para enfrentarlo.

Este martes acudió a la Fiscalía de Justicia capitalina en compañía de sus padres y su abogada, para solicitar una mecánica de hechos como acto de investigación para robustecer la indagatoria.

La víctima sostuvo que ha mejorado su estado de ánimo, dijo estar listo para acusar de frente a su agresor, espera que haya un acto de justicia y que la autoridad le otorgue algún mecanismo de seguridad.

“Pido a las autoridades seguridad para que esté bien mi familia y yo; he estado superando la crisis, lo estoy superando aveces me siento triste, aveces me siento mal, recaigo y me vuelvo a levantar…“Yo digo que debe estar en la cárcel por lo que me ha hecho a mi, no sabemos si se lo ha hecho a más personas. Que lo metan a la cárcel por todo lo que ha hecho”, puntualizó después de varias semanas de permanecer en silencio.

La asesora jurídica explicó en qué consiste la mecánica de hechos solicitó formalmente ante la FGJ. “Consiste en que llevemos al menor para que haya un señalamiento de cómo entró a la cámara de diputados, dentro de la cámara de diputados que hizo, en qué oficina estuvo con Saúl Huerta, además si habló con otros diputados, con quién comió, qué comió, si hubo alguna otra intervención de algunos otros diputados, eso es lo que querremos con una mecánica de hechos”, precisó en entrevista al salir del Búnker de la FGJ.

La abogada Calderón dijo que la utilidad de ese acto e investigación permitirá conocer si existen nuevos testigos o si desde ahí comenzó el diputado a drogar al adolescente. Los padres del menor lo anotaron en el padrón de víctimas; la mamá amplió su declaración ministerial, mientras que el padre de adolescente y su tío, declararon en calidad de testigos.

La abogada explicó que la mecánica de hechos no implica acudir al hotel donde ocurrieron los hechos, para evitar que el adolescente sea revictimizado. Añadió que hasta el momento desconoce el paradero del diputado y toca a la Fiscalía evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.