Pide víctima de diputado Saúl Huerta nueva identidad

Una nueva identidad, domicilio y fuente de trabajo, son tres aspectos básicos para la reparación del daño por el agravio que sufrió el adolescente y sus padres, víctimas del diputado Benjamín Saúl “H”.

El beneficio debe incluir no sólo al chico, sino a sus padres quienes han manifestado la imposibilidad de regresar a su casa y trabajo, ante las constantes amenazas y señalamientos.

Dicho petición se hizo de manera formal ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) con base en la Ley General de Víctimas, la cual contempla la protección del Estado a personas afectadas por delitos graves como la violación equiparada agravada, aseguró Cecilia Calderón, asesora jurídica del afectado.

“La utilidad que tiene es contar con una nueva vida, es tener la seguridad de que ellos van a tener; como lo manifiesta la señora y no ocurra, que los van a matar, la seguridad de que nadie los reconozca de que nadie los pueda señalar y que no tengan una revictimización, señalamiento o una discriminación por la sociedad, por lo que está pasando, esa es la finalidad”, sostuvo en entrevista con MVS Noticias.

Datos de la investigación refieren que el diputado federal estableció comunicación con el adolescente desde Costa Rica, el 13 de abril, una semana antes del ultraje. Las indagatorias permitieron establecer que el legislador federal continuamente viajaba a Costa Rica y en los últimos dos meses efectuó movimientos bancarios a Canadá y Reino Unido.

“Si se pidieron cuentas bancarias para ver los movimientos que había hecho antes, en este momentos no tenemos el seguimiento de si ha sacado dinero o no, pero no que si tenemos son las transferencias a Canadá y al Reino Unido las que él ha hecho, transferencias hasta por dos millones de pesos.

“Vienen diferidas pero si son varias, son como 20 movimientos los que tenemos, (en lapso) en dos meses, sí”, puntualizó. Cecilia Calderón. De hecho, explicó que se tiene registro del viaje que efectuó Benjamín Saúl “H” a Costa Rica, entre el 13 y 16 de abril, lapso en el que tuvo comunicación con el menor vía mensajes para convencerlo que lo acompañará a la CDMX, para trabajar con él en la Cámara de Diputados.

Es por ello que la mecánica de hechos en San Lázaro, permitirá establecer lugares, horarios, así como alimentos y bebidas, con el propósito de establecer quienes convivieron con el muchacho y en qué posible momento le vertieron en alimento o bebida, alguna sustancia tóxica. Sin embargo existe un segundo momento, camino al hotel, cuando el legislador le ofrece y entrega un refresco, posiblemente adulterado con etanol.