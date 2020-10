Pese a críticas, la SCJN seguirá defendiendo los derechos

Escucha la nota:



El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que en el Poder Judicial de la Federación están comprometidos con el cambio, por lo que seguirán impulsando la modernización y luchando por la justicia de todas las personas sin importar las críticas y los obstáculos que tengan que vencer.

Al inaugurar el XII Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) conminó a los jóvenes a seguir luchando por los derechos a pesar de las críticas.

“Por supuesto que lo que les he dicho, implica correr riesgos. La libertad y la lucha por los derechos no es pacífica todavía, menos ahora en que en el mundo observamos serios intentos, lamentables, de retroceso en estadios de derecho que creíamos ya superados. Luchar por la justicia y los derechos implica llevarse críticas, implica hacer enemigos y adversarios, implica no ser bien visto en muchos lugares”.

Ante ello, Zaldívar Lelo de Larrea hizo un llamado a hacer del derecho un motor de cambio social.

“A la polarización se responde con apertura y entendimiento; a la apatía con iniciativa y responsabilidad social; a la indiferencia y la desigualdad con sensibilidad y con inteligencia. Apostemos porque el derecho sea un motor del cambio social que requiere nuestro país”.

Arturo Zaldívar pidió a las mujeres seguir el camino de quienes han roto techos de cristal, que se han despegado de los pisos pegajosos y que, con integridad y con entereza buscan un mundo mejor.