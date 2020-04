Personal naval está por librar la batalla más grande: Rafael Ojeda

Escucha la nota:



Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19; el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, afirmó que el personal de Sanidad Naval está por enfrentar la batalla más grande de su carrera.

En un video difundido en sus redes sociales, el alto mando de la Armada de México aseveró no están solos ante esta pandemia Covid-19 y destacó que el profesionalismo, la entereza y su gran temple los mantendrá a flote ante esta adversidad.

“Sé muy bien que están por librar la que, quizá, sea la batalla más grande de su carrera al enfrentarse a la pandemia del Covid-19; por ello, me resulta indispensable hacerles saber que no están solos, que a este enemigo lo habremos de combatir juntos. Hoy estamos llamados a emprender una proeza histórica, de la cual, no dudemos un solo instante que vamos a salir vencederos. Un médico naval nunca pierde las ganas de combatir, un médico naval nunca se rinde ante la adversidad, al contrario, crece con la adversidad”.

Tras hacer un reconocimiento a los elementos navales, Ojeda Durán informó que este miércoles se puso en marcha un curso para la atención de los pacientes con Covid-19.

“Que cada vida que logren salvar, que cada paciente que regrese sano y salvo a casa lleve en su corazón el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo que nos caracteriza a las y los marinos navales. Y si en algún momento sienten miedo, actúen como lo que son: valientes hasta alcanzar la victoria, ánimo médicos navales”.

El titular de Marina mencionó que ya giró instrucciones para que se le brinde todo el apoyo al personal de Sanidad, desde el equipo de seguridad para protegerlos de algún contagio, hasta alojamiento y alimentación.