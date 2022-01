Personal de la Guardia Nacional denuncia que se alistan despidos en la institución

Personal de la Guardia Nacional (GN) denunció que los mandos de la institución amagaron con despedirlos en caso de que no acepten el cambio de área, luego de que fueron relevados de la Coordinación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones.

Por instrucciones del comisario general, Luis Rodríguez Bucio; el director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, Jorge Alberto Trejo, citó a 500 elementos de esa área a las 7:30 horas de este miércoles 5 de enero en la Base Contel, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, para revisar su situación laboral y cambio de adscripción.

En este marco, Cristina Blancas, representante del área Jurídica de la GN, informó que por instrucciones de Rodríguez Bucio, todo el personal de carreteras será relevado.

“Están conscientes de que nos los van a correr a todos, debemos ser conscientes que por órdenes del comandante de la Guardia Nacional porque no es el titular de Seguridad en Carreteras, se va a relevar a todo el personal de Carreteras; inclusive, se les está solicitando que el personal que esté interesado en irse a las otras áreas de la Guardia Nacional, ahorita salió la convocatoria para Antisecuestros, Inteligencia”.

Por su parte, la oficial Villalba calificó como una injusticia que los obliguen a firmar su cambio de área y que les pidan trasladarse desde distintos puntos del país a la Ciudad de México sin recibir ningún tipo de viático.

“Somos el personal más perjudicado porque trabajamos en las oficinas y vivimos del puro sueldo, nos traen aquí sin viáticos, sin pasaje, sin hotel, no nos dan ninguna garantía y llegamos aquí y nos dicen que no saben cuándo van a estar los oficios, quién nos paga ese dinero. No nos vamos a quedar callados, es una injusticia lo que nos están haciendo, venimos aquí gastando nuestro dinero y aparte nos van a correr”, señaló.