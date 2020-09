Padres de niños con cáncer denuncian a AMLO ante la FGR

Escucha la nota:



Padres y madres de niños con cáncer interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades del sector salud por el delito de homicidio en agravio del menor Evan Omar Polina Aguilar.

Los padres de familia señalan al primer mandatario y a su gabinete de salud, como los culpables del desabasto de medicamentos oncológicos en el país.

Israel Rivas Bastidas, padre de Dana y vocero de los padres, afirmó que las autoridades no deben tener pretexto para garantizar el abasto de medicamentos.

“Los niños están considerados como población como población vulnerable, pero los niños con cáncer son vulnerables dentro de los vulnerables, no debería existir ningún pretexto de la autoridad para dejar sin medicinas a nuestros hijos, no hay justificación, ni de corrupción, ni de mafias, tenemos dos años con este problema y estamos los padres hartos y cansados de ir y venir, tener a un hijo enfermo es muy desgastante y encima enfrentarnos a esta problemática no tiene abuela, ni tiene nombre”.

Rivas Bastidas refirió que a dos años de distancia, ya tiene que haber responsables por la muerte de los menores.

“Le pedimos otra vez y se lo hemos hecho muchísimo veces al gobierno, que ya pare con esto, esta es una medida jurídica que vamos a comenzar a emprender, es la primera; pero a dos años del desabasto tiene que haber responsables penales de las muertes. AMANC, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y dermatólogos y oncólogos y pediatras oncólogos de México, han dicho, desde que comenzó el desabasto, hay más de mil 600 niños que han perdido la vida, no se están muriendo ni ratitas, ni perritos, ni gatitos”.

Por su parte, Andrea Rocha Ramírez, representante legal de los afectados señaló que además de esta denuncia, interpondrán otra en contra de López Obrador y de Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), por haber tomado recursos públicos para la adquisición de boletos de la llamada “rifa del avión presidencial” y no para la compra directa de suministros e insumos de salud que, finalmente, derivó en pérdidas económicas para dicho instituto.