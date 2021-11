Padres de niños con cáncer advierten que cerrarán todos los martes el AICM

Padres y madres de niños con cáncer anunciaron que intensificarán sus movilizaciones ante la escasez de medicamentos, por lo que todos los martes bloquearán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Omar Hernández, padre de un menor con dicho padecimiento indicó que si bien el INSABI ha enviado dotación de medicamentos, éstos son insuficientes para la cantidad de enfermos.

“Ya estamos cansados, esto no puede seguir así y que los niños tengan poca probabilidad de vida por lo tanto le hacemos un llamado al presidente de la nación a que ya intervenga, ya estamos cansados ya es imperdonable que a los niños no se les pongan las quimioterapias.

“Este es un acto de protesta que vamos a estar llevando todos los días martes a partir de hoy, esto va a terminar hasta que a nosotros se nos de una solución definitiva”, puntualizó.

El vocero del grupo aseguró que no se descarta que se “rompa” el diálogo con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), ante el incumplimiento de proveer de medicamentos no sólo a niños sino a todas las personas que enfrentan esta terrible enfermedad.

“Si no hay una solución definitiva como tal, ahorita anunciamos que todos los martes vamos a estar aquí, pero si no hay solución definitoria que no lleguen los medicamentos sí se va a romper el diálogo porque no podemos estar sentado escuchando a qué ‘señor Omar, papás, Karla , Luis ya va a llegar el medicamento y no llegue, o si llegan, llegan muy poco”, afirmó.

En esta jornada de movilización llegaron padres de familia del estado de México, Guerrero y Veracruz, que plantearon la exigencia de no alargar más el sufrimiento de niñas y niños.

SSC colabora en traslado de usuarios de AICM

Usuarios de la terminal aérea que tenían programados vuelos llegaron en camionetas de la Policía capitalina y del propio Aeropuerto a la Terminal 1.

Agentes de tránsito realizaron decenas de traslados para apoyo a los viajeros y evitar que pierdan sus vuelos, por el cierre de la vialidad del la avenida Capitán Carlos León, donde permanecen los Inconformes.

