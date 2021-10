Padre de Octavio Ocaña pide respeto por la muerte de su hijo y rechaza versiones

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, rechazó todas las versiones que se están difundiendo en torno a la muerte de su hijo y pidió que se respete la imagen que construyó a lo largo de los años el joven actor.

En entrevista concedida a varios medios afuera de la funeraria Gayosso, en la Ciudad de México, el padre de quien se hizo famoso por su personaje de Benito en Vecinos, se dijo destrozado por los ocurrido.

*Información relacionada: Comparten video de Octavio Ocaña aún con vida dentro de su camioneta

Lamenta versiones de los medios

“Estoy quebrado, no soy fuerte. Aparentemente sí, pero estoy quebrado, del alma y de todo porque me quitaron parte de mi vida es todo lo que les puedo decir”.Lamentó las versiones que están siendo difundida sobre que llevaba dos días bebiendo, que inició una persecución y que sacó un arma de la guantera.

“Es una tragedia. Yo lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi. Lo único que les pido es respecto hacia él, porque no quiero que se queden con esa imagen de él. Era una gran persona, un gran actor que se ganó al público. Tú ya sabes cómo son las redes sociales. No me voy a enganchar. Ustedes lo conocieron”, ahondó.

Acompañantes sí eran amigos de Benito

Al ser cuestionado sobre los hombres que lo acompañaban al momento de la persecución y que quedaron en calidad de detenidos, señaló que “nada que ver, venían con él, son amigos míos y lo cuidaban. Como ellos (y señala a otros hombres) solo que ellos fueron a hacer otras cosas. Tú sabes cómo está aquí la delincuencia. Cuando no lo cuidaban ellos lo cuidaban otras personas. Pues gente mía que la verdad tenía que ser así”.

“Todo se lo dejo a Dios. Como siempre estamos llenos de violencia, por policías corruptos y madre y media”, dijo molesto.Señaló que espera que este domingo pueda llevarse los restos de su hijo a su lugar natal para enterrar sus restos.“Ahorita lo que quiero es llevarme a mi hijo. Lo voy a enterrar en Tabasco. Vengo por él para llevármelo y esos es todo lo que quiero”, finalizó sobre la muerte de su hijo Octavio Ocaña.