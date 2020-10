ONG’s ven difícil que en México se investigue a Salvador Cienfuegos

Escucha la nota:



La organización Causa en Común afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría utilizar la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, para seguir impulsando su agenda militarista.

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, María Elena Morera, comentó que en este caso se debe esperar el desarrollo de las investigaciones en Estados Unidos, y aunque los señalamientos sean muy serios, el ex mando militar “es inocente hasta que no se prueben los cargos”.

“De la detención del general Cienfuegos y de los miembros del Ejército que están siendo señalados, creo que hay que esperar al curso de la investigación y el presidente tratara de usar esto para avanzar su agenda militarista y nosotros debemos seguir exigiendo que los militares hagan lo que les corresponde, que se fortalezcan a las policías civiles y que realmente tengamos una estrategia de seguridad y no mañaneras en las que terminan siendo, simplemente, discursos políticos como si estuvieran en campaña”.

Por su parte, Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que ve difícil que en México se inicie una investigación contra Cienfuegos Zepeda, ya que las indagatorias que se inician en Estado Unidos, difícilmente se toman en consideración en nuestro país.

Al respecto, citó como ejemplo el caso de Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit y del ex gobernador, Roberto Sandoval, los cuales no han tenido ningún tipo de repercusión en México.

“Si ven los documentos que filtraron por la detención de Cienfuegos, sí se hace referencia al tema Nayarit, de los años en que estuvo involucrado Veytia en actos de corrupción, pero a pesar de eso, no había investigaciones en México que pudiera ser completa de esa red macro criminal que está sumamente probada que existió esos años en el estado. Entonces, veo difícil, mi deseo es que si hubiera una investigación completa”.

A su vez, Mercedes Carbonell, investigadora de Causa en Común, refirió que el caso de Salvador Cienfuegos es un “golpe importante para la legitimidad y la confianza que le tienen los ciudadanos hacia el Ejército y las Fuerzas Armadas”.

Respecto a la probable salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; María Elena Morera afirmó que dejará pendiente muchas cosas, entre ellas, tener una estrategia real de seguridad, desde prevención del delito hasta penales.